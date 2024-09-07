TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da güç birliği! Şota’ya çağrı

Trabzonspor'un başına 11 yıllık bir aradan sonra, "Gel dediler geldim, görev ve sorumluluktan kaçmam" diyerek geçen Şenol Güneş, teknik ekibini güçlendirmeye devam ediyor. İlk iş olarak birinci yardımcılık görevine eski öğrencisi Hüseyin Çimşir'i getiren tecrübeli teknik adam, bir başka eski öğrencisi Şota Arveladze'ye de, "Birlikte bu takımı ayağa kaldıralım" diyerek davette bulundu.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelecek olan Gürcü futbol adamıyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilecek. Güneş'in bu davetini hiç düşünmeden kabul eden Şota'nın hangi konumda sorumluluk alacağı henüz netlik kazanmadı. Şota'nın en büyük hayallerinden birisinin bordo-mavili formayla bir şampiyonluk görmek olduğu bildirildi. Bu arada Trabzonspor'da daha önce forma giyen birçok eski oyuncu da Güneş'in ekibine girmek istiyor. Bu ismin Abdullah Ercan olduğu öğrenildi.

10 YIL SONRA DEV BULUŞMA

Şenol Güneş, bordo-mavili takımdaki oyunculardan sadece biriyle daha önce kulüp kariyerinde çalıştı. Deneyimli teknik adam, Ozan Tufan dışındaki oyuncularla ilk kez bir kulüpte çalışacak. 72 yaşındaki hoca, 2013-2014 sezonunda Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde Ozan Tufan'ı A takım kadrosuna çıkarmıştı. Milli futbolcuyu, Türk futboluna kazandıran isimlerden biri olan Güneş, milli takımda görev yaptığı dönemlerde de sürekli kadroya almıştı. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü ayrıca Uğurcan Çakır ve Okay Yokuşlu ile de milli takımda birlikte görev yapmıştı.