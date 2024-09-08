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Giriş Tarihi: 8.9.2024 14:46

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Trippier baskısı

Beşiktaş, Kieran Trippier için Newcastle United'a baskı kuruyor. Siyah-Beyazlılar, 33 yaşındaki İngiliz oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’dan Trippier baskısı

Bek bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, İngiltere ekiplerinden Newcastle United'ın oyuncusu Kieran Trippier'e yöneldi. Siyah-Beyazlılar, takımdan ayrılmak istediği konuşulan tecrübeli İngiliz oyuncu için Newcastle United'a yaptığı baskıyı sürdürüyor. Kara Kartal, önümüzdeki günlerde oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Trippier'in 'evet' demesi halinde avantaj Beşiktaş'ın eline geçecek. Avrupa'da transfer döneminin kapanmış olması nedeniyle 33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a geleceği bildiriliyor.

FENERBAHÇE DE DEVREDE
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe de yıldız oyuncu için bazı temaslarda bulunabilir. İki Türk kulübünün de Newcastle United ile görüşeceği ve 13 Eylül'e kadar devam eden transfer döneminde bir anlaşmanın sağlanabileceği vurgulandı. İngiltere Milli Takımı'nda teknik direktör Gareth Southgate'in önemli rol verdiği isimlerden olan deneyimli sağ bek, milli formayı 54 maçta sırtına geçirdi. Premier League'de bugüne kadar Burnley, Totthenham Hotspur ve Newcastle United formaları ile 180 maça çıkan Trippier; 6 gol, 35 asistle oynadı.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Trippier baskısı
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