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Giriş Tarihi: 8.9.2024 12:06

Emirhan İlkhan şoku: 6 ay yok

Torino forması giyen genç futbolcu Emirhan İlkhan'ın 6 ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

Emirhan İlkhan şoku: 6 ay yok

Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan'ın sakatlık şoku yaşadığı öğrenildi. Genç orta sahanın Torino'da yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı iddia edildi. Emirhan İlkhan'ın 6 ay boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.

Öte yandan Konyaspor ile anlaşma sağlayan Emirhan İlkhan'ın sakatlığı sebebiyle transferinin iptal olduğu aktarıldı. Genç futbolcunun ameliyat edileceği vurgulandı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun Torino ile olan sözleşmesi 2026'da sona erecek. Emirhan İlkhan'ın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro. (Sports Digitale)

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Emirhan İlkhan şoku: 6 ay yok
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