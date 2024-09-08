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Giriş Tarihi: 8.9.2024 12:03

FENERBAHÇE HABERLERİ: Boca'dan Medina için Fenerbahçe açıklaması

Boca Juniors yöneticisi Mauricio Serna, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Cristian Medina ile ilgili bir açıklama yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Boca’dan Medina için Fenerbahçe açıklaması

Boca Juniors Yöneticisi Mauricio Serna, Tallares maçı öncesinde Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Cristian Medina ile ilgili konuştu.

Serna, "Medina konusunda açık olmak gerekirse: Fenerbahçe'ye oyuncularımızdan biriyle ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz, onlara uygun şekilde cevap verdik ve onlar da anlayış gösterdiler. Yeni birini transfer etme ihtimaliniz olmadığında, çok önemli bir oyuncunuzu bırakmanız mümkün değil. Fenerbahçe ile çok iyi bir ilişkimiz var ve birbirimizle konuşmaya devam edeceğiz, bu konu kapanmadı ve bu arada birbirimizle konuşacağız" dedi.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Boca'dan Medina için Fenerbahçe açıklaması
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