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Giriş Tarihi: 8.9.2024 15:11

FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Mor'dan 3.5 milyon Euro'ya ret

Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood, Emre Mor'a yıllık 3.5 milyon Euro'luk teklifte bulundu. 27 yaşındaki futbolcu, bu teklifi geri çevirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Mor’dan 3.5 milyon Euro’ya ret

Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanırken, Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor'a Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif geldi. Ancak Emre Mor, bu teklifi reddederek Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi. Suudi Arabistan takımı Al-Kholood'un kendisine yıllık 3.5 milyon Euro vermesine rağmen bu teklifi kabul etmeyen Emre Mor, Fenerbahçe yönetimini de şaşırttı.

AYRILMAK İSTEMİYOR
Yıldız oyuncuya Süper Lig'den 2 takımın da teklif yaptığı ancak bu tekliflerin de Emre Mor tarafından geri çevrildiği öğrenildi. Mourinho'nun yeni sezonda kadro planlamasında yer almayan Emre Mor kendisine yapılan cazip teklifleri geri çevirdi. Emre Mor'un Fenerbahçe'den ayrılmak istememesi üzerine yönetimin elini kolu bağlandı. (Takvim)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Mor'dan 3.5 milyon Euro'ya ret
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