FENERBAHÇE HABERLERİ: Fener’e Brezilya’dan sol bek: Guilherme Arana

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılması sonucunda Ben Chilwell, Archie Brown ve Brandley Locko gibi isimlerle temas kuruldu ancak yapılan görüşmeler sonrasında bu transferleri gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, aradığı sol beki Brezilya'da buldu. Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen ve temasa geçilen son isim Clube Arletico Mineiro'nun tecrübeli yıldızı Guilherme Arana. Brezilya ekibinin kaptanlığını yapan 27 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı.

Sözleşmesi 31 Aralık 2027'de bitecek Arana için Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro artı bonuslar içeren bir teklifle Atletico- MG'nin kapısını çaldığı ortaya çıktı. Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Arana'nın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Guilherme Arana, Clube Atletico Mineiro'nun kaptanı ve aynı zamanda en büyük yıldızlarından biri...

27 yaşındaki oyuncu, Paulinho (17 milyon Euro) ile birlikte takımın en pahalı ismi. Arana, ocak 2018'de Corinthians'tan Sevilla'ya 11 milyon Euro'ya transfer oldu. 1.5 sezon sonra ise Atalanta'ya kiralandı. Ancak oyuncu devre arasında Sevilla'ya geri döndü ve 1 gün sonra Atletico'ya kiralandı. Brezilya ekibi, 6 ay sonra ise 2.5 milyon Euro'ya Arana'nın bonservisini aldı. (Fotomaç)