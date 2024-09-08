FENERBAHÇE HABERLERİ: Medina’nın sevgilisi, Wanda Nara’ya Fener’i sordu

SEVGİLİSİ ROJAS DA DEVREYE GİRDİ

Ayrıca Medina'nın sevgilisi Carolina Rojas da Galatasaray'ın santrforu Mauro İcardi'yi Türkiye'ye gelmeye ikna eden eski hayat arkadaşı Wanda Nara'yı arayarak bilgi aldı. İstanbul'da yaşamaktan çok keyif aldığını ve kaldığı süre boyunca her anlamda büyülendiğini belirten Arjantinli model, olumlu referanslar verirken hem Medina'nın hem de Rojas'ın soru işaretlerini giderdi.

ALTYAPIDAN A TAKIM'A ÇIKTI

- 1 Haziran 2022 tarihinde Moreno'da dünyaya gelen Medina, futbola Boca Juniors altyapısında başladı.

- 2012 yılında Boca Juniors'a transfer oldu ve 8 yıl boyunca burada gelişimini sürdürdü.

- 2020'de A takıma yükseldi ve ilk resmi maçını 14 Şubat 2021'de oynadı.

- Orta sahada farklı görevlerde etkili olan genç yetenek, bugüne kadar 155 maçta ter döktü.

- Bu karşılaşmalarda 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. 2023-24 sezonunda 25 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha, 3 gol-3 asist kaydetti.