FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho’nun yeni gözdesi Oosterwolde

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olmasından sonra teknik direktör Jose Mourinho'nun sol bekte formayı teslim ettiği Jayden Oosterwolde performansıyla milli yıldızı aratmıyor. Fenerbahçe'nin 2023 yıllında 21 yaşındayken İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon Euro bonservis ödeyerek 4.5 yıllık kontrat imzalattığı Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılmasından sonra Portekizli çalıştırıcının yeni gözdesi oldu.

GELECEK YAZ EN AZ 30 MİLYON EURO

İlk sezon performansı, kiloları ve sakatlığı nedeniyle ağır eleştiri alan Oosterwolde son 2 sezonda Fenerbahçe'nin gelecekte ciddi gelir beklediği yeni starı oldu. Sol bek ve stoperde yüksek performans sergileyerek taraftarın gönlünü fetheden 23 yaşındaki futbolcunun değeri şimdiden 13 milyon Euro'yu ulaştı. Yönetimin önümüzdeki sezon 30 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmediği Hollanda yıldızın milli takımına seçilmesi durumunda piyasa değerinin 40 milyon Euro seviyesine çıkabileceği öngörülüyor. Fenerbahçe'de 56 kez forma giyen Oosterwolde 30 kez sol bek, 24 kez stoper olarak görev yaparken 2 kez de orta sahanın solunda oynadı. Hollandalı futbolcu 2 kez de gol sevinci yaşadı.

SOL BEKTE SIKINTI YOK

Ferdi'nin gidişi sonrası sok bekte Oosterwolde'ye yedek alınması gündeme gelirken "panik transfere gerek yok" diyen Mourinho, takımda bu görevi üstlenebilecek alternatiflerin olduğunu yönetime iletti. Oosterwolde'nin sakatlık veya ceza durumunda milli takımda da defalarca sol bek oynayan Mert Müldür, yeni transfer Levent Mercan, hatta Pereira döneminde zorunluluktan sol bek çıkan Osayi-Samuel bu bölgede değerlendirilebilecek isimler. (Hürriyet)