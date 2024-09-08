GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da Goretzka heyecanı

Galatasaray transfer dönemi sona ermeden orta sahaya takviye yapmayı istiyor. 13 Eylül'de bitecek olan transfer dönemi öncesi Leon Goretzka ismi öne çıkıyor. Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'nin ana planları arasında yer almayan Goretzka için ihtimallerin zorlanması hedefleniyor. Hatta teknik direktör Okan Buruk'un diğer transferlerde olduğu gibi yıldız isimle birebir görüşmesi planlanıyor. 29 yaşındaki Goretzka, Bayern Münih'te her ne kadar UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi listesinde yer alsa da kadroda düşünülmüyor. Ancak Alman yıldız, şartlarını zorlayarak formayı kapmayı amaçlıyor.

ANTRENMAN KAÇIRMIYOR

Thomas Müller gibi kendisinin de forma şansı bulacağına inanan Goretzka, transfer tekliflerine temkinli yaklaşıyor. Bayern Münih ise Goretzka için gelecek tüm transfer tekliflerine açık olduklarını vurguluyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transfer hedefi Leon Goretzka'nın 2 yıl daha Bayern Münih ile sözleşmesi bulunuyor. Alman deviyle kontratı Haziran 2026'da bitecek Goretzka, 2013'te Schalke 04'ten transfer olmuştu. Leon Goretzka, bu sezon sadece 1 dakika süre alabildi. Bayern Münih'in Bundesliga'da 2. haftada oynadığı Freiburg mücadelesinde son dakikada sahaya sürülmüştü. Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany tarafından ana planlarda düşünülmeyen Leon Goretzka buna karşın hiç antrenman kaçırmıyor. Alman basınında yer alan haberlerde, Goretzka'nın profesyonelliğinin takdir topladığı kaydedildi. 29 yaşındaki orta sahanın forma giymek için hazır olduğu ifade edildi.