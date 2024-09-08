GALATASARAY HABERLERİ: Jorginho transferine Arteta engeli

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'ın, Arsenal'in ön liberosu Jorginho'yu gündemine aldığı ileri sürüldü. The Sun'ın haberine göre; Galatasaray ilk olarak Manchester United'dan Casemiro'ya talip oldu ancak Brezilyalı yıldız takımında kalmak isteyince sarı kırmızılılar diğer seçeneklere yöneldi. Haberde, Galatasaray'ın Arsenal'in orta saha oyuncusu Jorginho'yu transfer etmek istediği ancak İngiliz takımının gelecek teklifleri reddedecek gibi göründüğü belirtildi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncu bu sezon henüz İngiliz takımında forma giyemedi. Ancak Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın, İtalyan futbolcunun hem saha içinde hem de saha dışında ortaya koyduğu performanstan memnun olduğu ifade edildi. Real Sociedad'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Mikel Merino'nun da antrenmanda omzundan sakatlanması ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak olması Jorginho'nun ayrılığını zorlaştıran bir başka etken olarak görülüyor.