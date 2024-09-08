GALATASARAY HABERLERİ: Kostic, İstanbul’a bekleniyor

Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon euro bonservisle Benfica'ya gönderen Galatasaray, 3 milyon euro karşılığında Wilfried Zaha'yı Lyon'a kiralamıştı. Sol kanat transferi için bir süredir uğraşan yönetim, çalışmalarda son aşamaya geldi. Filip Kostic'i ikna etmek için mesai harcayan Sarı Kırmızılılar, sonunda mutlu sona ulaştı.

Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması ve Kostic'in İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sırp futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak olan Galatasaray, Juventus'u maaş yükünden kurtaracak. İtalyan ekibi de takım planlamasında düşünülmeyen oyuncusunu elinden çıkartmak istiyordu. 31 yaşındaki kanat, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı. (Fanatik)