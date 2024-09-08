GALATASARAY HABERLERİ: Ziyech’ten U dönüşü

Avrupa için UEFA'ya bildirilen listeye kanat transferini yetiştiremeyen Galatasaray'da, Hakim Ziyech'in durumu merak konusuydu. Suudi Arabistan'dan kulüplerin ilgilendiği 31 yaşındaki oyuncu, takımda kalmaya karar verdi.

Ancak tecrübeli yıldızın Galatasaray'da yoluna devam etmek için tek şartı, düzenli forma giyebilmek. Hamle oyuncusu olmak istemeyen Ziyech, şayet beklediği süreleri alamazsa ocak ayında ayrılmayı gündemine alacak ve devre arası gelen teklifleri değerlendirecek. Bu düşüncesini teknik direktör Okan Buruk'a da bildiren Galatasaraylı oyuncunun sözleşmesinde, performans ve sağlık durumuna bağlı opsiyon bulunuyor. Ziyech ilk 11'de 15 maç sayısına ulaşırsa ve sezon boyunca diz sakatlığı yaşamazsa +1 yıllık opsiyon devreye girecek.

ASLAN, 'YENİ KEREM'İNİ BULDU

Bu arada 3. Lig ekibi Erzincanspor'dan aldığı Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Galatasaray, geleceğe yönelik yatırım yaptı ve 3. Lig ekibi Bulvarspor'dan Ali Efe Çördek'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından uzun süredir takip edilen 19 yaşındaki Ali Efe'ye olumlu rapor verildi ve transfer edildi. Ali Efe, sağ açık ve forvet olarak oynayabiliyor. 2005 doğumlu yıldız adayının deneyim kazanması için alt liglere kiralanması düşünülüyor.

3-5-2 İÇİN DENEME GÜNÜ

Öte yandan Galatasaray, milli arada Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıkları kapsamında bugün saat 18.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Trendol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk'un bu mücadelede 3-5-2 sistemini denemeyi planladığı öğrenildi. Sarı kırmızılı takımda bir süredir çift forvetli sistem nasıl olacak tartışmaları vardı.