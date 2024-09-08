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Giriş Tarihi: 8.9.2024 21:17 Son Güncelleme: 8.9.2024 21:18

Galatasaray, hazırlık maçını 8 golle kazandı

Galatasaray, 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray 8-3 kazandı.

Galatasaray, hazırlık maçını 8 golle kazandı

Galatasaray, Florya Metin Oktay tesislerinde hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile karşılaştı.

Teknik Direktör Okan Buruk mücadeleye, Günay Güvenç, Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Efe Akman, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Dries Mertens, Yusuf Demir, Michy Batshuayi 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılılar Michy Batshuayi'nin 3, Gabriel Sara, Yusuf Demir, Torreira, Mertens ve Halil Dervişoğlu'nun da birer golüyle sahadan 8-3 galip ayrıldı. Esenler'de ise Mame Faye 2, Hamza Catakovic bir gole imza attı.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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Galatasaray, hazırlık maçını 8 golle kazandı
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