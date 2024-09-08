TRABZONSPOR HABERLERİ: Ali Şahin Yılmaz’a Manchester United kancası

Daha önce Ahmetcan Kaplan'ı Ajax'a 9.5 milyon euro bonservisle satan Trabzonspor'da bir stoper daha dünya devinin yolunu tutabilir. Bordo-Mavililer'in genç oyuncusu Ali Şahin Yılmaz için Manchester United gözlemcileri Türkiye-İngiltere karşılaşmasını izleyerek notlarını aldı.

Son dönemde önemli yatırımlar yapmaya devam eden Manchester'ın kırmızılı ekibi 1 yıl boyunca Ali Şahin'i takip edecek ve izlemeyi sürdürecek. Ali Şahin Yılmaz her ne kadar Manchester United'ın listesine girse de Trabzonspor'da henüz süre alamadı. Nenad Bjelica kadroda yer vermedi. Abdullah Avcı da kendisinden yana tercih kullanmadı. Bu nedenle de hep alt kategoride forma giydi.

Taraftar her ne kadar kendisinden emin olsa da hocaları bir türlü ikna olmadı ve şu ana kadar Süper Lig'de 1 dakika dahi oynamadı. Genç futbolcu Trabzonspor'un yetiştirdiği yıldızlardan biri olarak U16, U17 ve U19 takımlarında oynadı. Temmuz ayında da profesyonelliğe geçiş yaparak imzasını attı. Manchester United'ın ilgisi sonrasında geleceği de merak konusu oldu. Ali Şahin Yılmaz'ın, 10 Eylül'de oynanacak Çekya U20 - Türkiye U20 maçına da ilk 11'de başlaması bekleniyor. (Takvim)