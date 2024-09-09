FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’ya Antony’den kötü haber

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin adı bir süredir Manchester United forması giyen Antony ile anılıyordu. Sarı Lacivertliler'in yıldız kanat oyuncusu için resmi girişimi olmasa da transfer listesinde olduğu iddia ediliyordu.

Manchester United'da forma şansı bulamayan Antony için Kırmızı Şeytanlar'ın transfer için belirlediği rakam ortaya çıktı. İngiliz basınına göre Manu, Antony için 47 milyon Euro'luk değer belirledi. Ajax'tan 95 milyon Euro'luk bedelle transfer edilen yıldız futbolcu beklentileri karşılayamadı. Antony için transfer döneminde Newcastle United devreye girse de transfer olumlu sonuçlanmamıştı. (Fotomaç)