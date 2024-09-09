FENERBAHÇE HABERLERİ: Medina’da özel madde: Sakatlanırsa transfer olmaz

Fenerbahçe, Cristian Medina için Boca Juniors kulübüyle bonuslarla birlikte toplamda 15 milyon Euro'ya anlaştı. 22 yaşındaki orta saha, bir an önce Fenerbahçe formasını giymek istese de Arjantin takımı, Medina'nın ocak ayına kadar Boca Juniors için görev yapmasını söyledi. Fenerbahçe yönetimi bu talebi tek bir şartla kabul etti.

Oyuncunun olası bir sakatlık durumunda sözleşmeye maddeler ekleyerek transferi güvence altına aldı. Sakatlığın boyutu, ciddiyeti, durumuyla bağlantılı olarak Fenerbahçe transferden geri çekilebilecek. Taksitlendirilmiş ödeme planıyla Arjantin ekibiyle anlaşan sarı-lacivertliler, taksitleri oyuncu İstanbul'a gelince ödemeye başlayacak.

TESTLERİN EN İYİSİ CENGİZ ÜNDER

Bu arada Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun 'Takımdan ayrılabilir' dediği Cengiz Ünder, Portekizli'nin fikrini değiştirdi. İdman performansı ve girdiği atletik performans testleriyle en iyilerden olan Cengiz Ünder, Avrupa listesine de bu şekilde adını yazdırdı. Geçtiğimiz ay iyi bir teklif olması halinde takımdan ayrılması gündemde olan başarılı kanat, fizik olarak üstüne koyarak ilerledi ve Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı.