GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da 7 isim görüşme odasına

Galatasaray yönetimi, yeni transferlerin aldığı paraların oldukça gerisinde kalan oyuncuların ücretlerinde iyileştirmeye gidecek. 13 Eylül'de bitecek transfer döneminin ardından iç transfere yönelecek olan sarı-kırmızılılar, son dönemde takıma büyük katkı veren isimlerin mağduriyetini giderecek. Türkiye'de transferinin sona ereceği cuma gününe kadar takviye planları yapan sarı-kırmızılılarda gelecek hafta iyileştirmeler için görüşmeler başlayacak. İlk planda Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimlerle masaya oturacak yönetim, bu oyuncuların ücretlerinde hatırı sayılı bir zamma gidecek.

Yönetim, takımda sürekli olarak oynayan Barış Alper ile Abdülkerim'in yıllık ücretlerini yaklaşık 70 milyon liraya çıkaracağı öğrenildi. Galatasaray'da yine Nelsson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün gibi isimlere de zam yapılacağı yıllık ücretlerinin arttırılacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin bu hamleyle beraber özellikle yerli futbolcuların motivasyonları yukarı çekmeyi planladığı bildirildi. Galatasaray'ın geçen sezon vazgeçilmez ismi olan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı forma altında tam 55 karşılaşmada görev yaptı. Ligde sadece sarı kart cezalısı bir maçı kaçıran Barış, lig, kupa ve Avrupa'daki bu müsabakalarda 7 gol attı, 12 asist yaptı. (Milliyet)

