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Giriş Tarihi: 9.9.2024 09:20

Josef de Souza'ya silahlı soygun

Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formalarını giyen Josef de Souza, ülkesi Brezilya'da silahlı saldırıya uğradı. Yaşadıklarını anlatan Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı" ifadesini kullandı.

Josef de Souza’ya silahlı soygun

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in eski yıldızı Josef de Souza, silahlı soyguna uğradıklarını duyurdu. Kariyerini Brezilya'da sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, ülkesinde hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

Josef de Souza, silahlı haydutların soygununa uğradıklarını açıkladı. Özel eşyaları çalınan Josef de Souza'nın kendisi ve oğlunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar sonrası telefondan bir video kaydı başlatan Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın tüfeği vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz" ifadelerini kullandı.

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Josef de Souza'ya silahlı soygun
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