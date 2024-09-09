Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray taraftarına mesaj

Kerem Aktürkoğlu maçın ardından; "Taraftarımıza teşekkür ederiz. Milli Takımımıza yakışan bir atmosfer vardı. Türkiye her zaman zirveye oynamalı. Biz de bir an önce B Ligi'nden yükselmek istiyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız. 3 gol attım, çok mutluyum. Bu tek başına değil, takım arkadaşlarıma teşekkürler." sözlerini sarfetti.

Benfica transferi için konuşan Kerem; "Benim için yeni bir yolculuk. İnanılmaz güzel anılar biriktirdim geride kalan 4 yılda. Onların desteğiyle buraya geldim. Herkesin emeği var. Sadece bu benim başarım değil. Yarın Portekiz'e uçacağım. İnşallah orada başarmak istediğim şeyleri yaparım. Her zaman taraftarların desteğini hissedeceğim." dedi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaraylı taraftarların açtığı pankartlar hakkında da şunları söyledi:

"Beni ne kadar çok sevdiklerini biliyorum. Ben de onları çok seviyorum. Bu konuları konuşurken duygusallaşıyorum. Dışarıdan gözükmüyor olabilir ama duygusal bir insanım. Onların desteğini her zaman hissedeceğim."