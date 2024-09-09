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Giriş Tarihi: 9.9.2024 20:33 Son Güncelleme: 9.9.2024 20:35

SON DAKİKA: Milli Takım'ın rakibi İzlanda! Uluslar Ligi'nde kritik maç

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında bugün İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Milli Takım’ın rakibi İzlanda! Uluslar Ligi’nde kritik maç

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise sahasında Karadağ'ı 2-0 yendi. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor, ay-yıldızlı ekip 1 puana sahip. Dördüncü grupta aynı gün Karadağ ile Galler, Karadağ'da TSİ 21.45'te karşılaşacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Umut Nayir

İZLANDA:

A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ise bu karşılaşmada forma giyebilecek. Merih, Türkiye'nin EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.

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SON DAKİKA: Milli Takım'ın rakibi İzlanda! Uluslar Ligi'nde kritik maç
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