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Giriş Tarihi: 10.9.2024 13:53

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş, Wesley Ribeiro'yu istiyor

Beşiktaş, Wesley Ribeiro transferi için hamle yaparken Internacional'un 10 milyon Euro'luk beklentisi transferi zora soktu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş, Wesley Ribeiro’yu istiyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanat rotasyonunu geliştirmek isteyen Beşiktaş, Wesley Ribeiro'yu transfer etmek için kolları sıvadı. Brezilya ekibi Internacional'den Wesley'i takımına kazandırmak isteyen idarecilere, Brezilya Serie A temsilcisinden de şok bir talep geldi.

25 yaşındaki kanat oyuncusu için Güney Amerika kulübü, 10 milyon Euro'luk bonservis talebinde bulundu. Beşiktaş Yönetimi'nin ise bu talebi yüksek bulduğu ve maksimum 4 milyon Euro seviyesine çıkabileceğini Brezilya kulübüne ilettiği kaydedildi.

Hücum hattının sol ve sağ bölgesine ek olarak forvet arkasında da görev yapabilen 1,75'lik futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde Avrupa'ya gelmeye hazır. Takımıyla bu sezon 35 maçta 7 gol 2 asiste imza atan Sambacı'ya güncel verilere göre 5,5 milyon Euro değer biçiliyor. (Fanatik)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş, Wesley Ribeiro'yu istiyor
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