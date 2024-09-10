FENERBAHÇE HABERLERİ: Fener’den Ordonez atağı

Fenerbahçe, Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina için çok çabaladı. Sonunda iki kulüp, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun ocak ayında transferi için anlaşmaya vardı. Genç oyuncu, Arjantin'de lig tamamlandıktan sonra Fenerbahçe'nin formasını giyecek. Ancak Sarı-Lacivertliler için Arjantin defteri kapanmadı. Yönetimin, bir Tangocu'yu daha gözüne kestirdiği ortaya çıktı: Christian Ordonez...

BENFICA VE PORTO'NUN TAKİBİNDE

Fenerbahçe'nin, bir süredir 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu gözlemcilerine takip ettirdiği öğrenildi. Velez Sarsfield forması giyen ve orta sahada görev yapan Ordonez, sadece Fenerbahçe'nin kıskacında değil. Arjantinli yetenekleri kapma konusunda son derece başarılı olan Porto ve Benfica'nın da 20 yaşındaki oyuncunun peşinde olduğu belirtildi.

Genç oyuncu, Avrupa futboluna Benfica ile adım atıp, 121 milyon Euro'ya Chelsea'ye imza atan vatandaşı Enzo Fernandez'e benzetiliyor. Christian Ordonez'in sözleşmesi 2025 yılının sonunda bitiyor. Başarılı futbolcu, henüz yeni sözleşme teklifine olumlu yanıt vermedi. Velez'in, kontratı uzatamaması halinde 20 yaşındaki yıldızı Arjantin'de sezon sonu olan ocak ayında satabileceği belirtildi. Ordonez bu sezon 30 resmi maça çıkarken, 1 gol attı ve 4 asist yaptı. (Fanatik)