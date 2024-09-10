FENERBAHÇE HABERLERİ: Selahattin Baki: Fenerbahçe, Vinicius Souza için teklif yaptı

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selahattin Baki, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Baki, Fenerbahçe'den Beerschot kulübüne kiralanan Omar Fayed ve sarı-lacivertlilerin Sheffield United'dan Vinicius Souza teklifine dair konuştu. Selahattin Baki'nin açıklamaları şöyle:

"OMAR FAYED GÜZİDE BİR YETENEK"

Omar Fayed transferine ilişkin konuşan Baki, "Omar Fayed'den çok umutluyum, güzide bir yetenek. Futbolcuyu Fenerbahçe'ye getirirken Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin gözlemci raporlarını okuduk. Gelişime açık bir futbolcu olduğu ve ilerleyen süreçte çok önemli yerlere gelebileceği bu raporlarda yazılıydı. Fenerbahçe ile oyuncunun temsilcisinin iyi ilişkileri sayesinde Fayed'i Türkiye'ye getirmeyi başardık. Paris Olimpiyat Oyunları'nda Mısır Milli Takımı ile adından sıkça söz ettirdi. Dirk Kuyt, kendisini Beerschot'ta görmeyi çok istedi. Belçika Ligi de futbolcuların kendini göstermesi adına önemli bir podyum" ifadelerini kullandı.

"VINICIUS SOUZA İÇİN TEKLİF BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI"

Vinicius Souza'nın adının Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin ise Baki, "Fenerbahçe, Sheffield United forması giyen Vinicius Souza için teklifte bulundu. Bu teklif, İngiliz ekibinin 1 sene önce oyuncu için yaptığı yatırımın altında bir teklifti. Aynı zaman zarfında Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferinde son aşamadaydı ve Faslı futbolcu, Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Kısa süre içerisinde Amrabat transferi neticelendiği ve Souza için yapılan teklif, beklentinin altında kaldığı için oyuncunun transferi gerçekleşmedi" dedi.