Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a 'yeni Ferdi' geliyor
Giriş Tarihi: 10.9.2024 09:44 Son Güncelleme: 10.9.2024 10:07

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a 'yeni Ferdi' geliyor

Galatasaray'ın hedefindeki Nicola Zalewski, özellikleri ile milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu’na benziyor. Sol kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Aslan, Romalı sol kanat için 5 milyon Euro ile masada. 22 yaşındaki oyuncunun, dörtlü ve beşli orta saha planlamasına da uygun olması yönetimin vites yükseltmesine neden oldu.

MEHMET ÖZCAN
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’a ’yeni Ferdi’ geliyor

Köhn ve Zaha'yı kiralayan, Kerem Aktürkoğlu'nu satan Galatasaray'ın elinde sol kanat rotasyonunda sadece yeni transferi Jakobs ve Barış Alper Yılmaz kaldı. Osimhen hamlesi sonrasında önceliği sol kanat takviyesine veren Sarı-Kırmızılılar, Nicola Zalewski için girişimlerine hızlı şekilde devam ediyor. Dörtlü formasyonda sol bek, 5'li orta sahada sol kanat oynayabilen Zalewski için menajer George Gardi aracılığıyla temaslar sağlandı.

MOURINHO A TAKIMA ALDI
Roma, 1 yıl kontratı kalan futbolcu ile yollarını ayırmaya olumlu yaklaşırken İtalyan basınına göre; oyuncu ise G.Saray'ın teklifine pek de sıcak bakmıyor. 22 yaşındaki Polonyalı için sarı-kırmızılılar 5 milyon Euro'luk teklif ile masaya oturmuş durumda. Mourinho'nun Roma'da çalıştığı dönemde A Takıma çıkardığı Zalewski, oyun stili ve birçok bölgede oynayabilme özelliğiyle Ferdi Kadıoğlu'na benzetiliyor. İki ayağını da kullanan genç oyuncunun transferi an meselesi.

ULUSLAR LİGİ'NDE COŞTU!
Polonya Milli Takımı formasını toplam 22 kez giyen Zalewski, Uluslar Ligi maçlarında da formu ile ayakta alkışlandı. Ülkesinin İskoçya'yı 3-2 yendiği karşılaşmada 1 gol-1 asist ile oynayan Zalewski maça damga vururken, 90 dakika süre aldığı ve Hırvatistan'a 1-0 yenildikleri müsabakada ise skoru değiştiremedi.

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a 'yeni Ferdi' geliyor
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