GALATASARAY HABERLERİ: Ebimbe için Frankfurt’la kıran kırana pazarlık

Sağ kanada da takviye isteyen Aslan'da listenin üst sırasında Frankfurt'tan Junior Ebimbe bulunuyor. Kamerun asıllı Fransız oyuncu, merkez orta saha olarak da görev alabiliyor. PSG altyapısından yetişen, Le Havre ile Dijon'da kiralık oynayan 23 yaşındaki futbolcu ardından bonservisi ile Frankfurt'un yolunu tutmuştu.

Yaz transfer döneminde Napoli'nin kapısından dönen Ebimbe'ye kulübü Frankfurt 10 milyon Euro değer biçiyor. Galatasaray cephesi, Alman ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Geçen sezon Bundesliga'da Frankfurt formasını 31 maçta giyen oyuncu 5 gol atarken, 3 kez de asist katkısı verdi.