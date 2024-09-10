GALATASARAY HABERLERİ: Zalewski 2.5 milyon Euro istedi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Roma'nın sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski'nin transferinde önemli bir aşama katettiği ileri sürüldü. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Roma, Zalewski'nin satışına onay verirken, sarı kırmızılılar Polonyalı futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor. Haber detayında, 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme talep ettiğini belirtildi.

Ayrıca Zalewski'nin geçen ayın sonunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından gelen önemli bir teklfi de geri çevirdiği hatırlatıldı. Roma ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Nicola Zalewski, geçen sezon 33 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. Zalewski bu sezon ise 3 maçta 142 dakika süre aldı.