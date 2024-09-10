Ronaldo’dan dikkat çeken Real Madrid itirafı!

"Harika oyuncuları ve harika bir takımları var. Real ile çok fazla kupa kazandım, her şeyi kazandım. Real Madrid için dokuz sezon oynamak ve dört Şampiyonlar Ligi kazanmak büyük bir zevkti. Geldiğimde tarihin en pahalı oyuncusuydum, baskı altındaydım ama kendime inandım. Zordu, farklı bir ülkeydi, sadece 24 yaşındaydım ama çok pozitiftim. Bu bir meydan okumaydı ve insanların yanıldığını kanıtlamayı severim. Madrid'de çok mutluydum" dedi.

Mbappe'nin hakkında da konuşan Cristiano Ronaldo şu sözleri sarf etti:

'"Mbappé'nin iyi işler yapacağını düşünüyorum. Kulübün yapısı iyi ve sağlam. Harika bir koçları var. Bir de uzun süredir orada olan başkan Florentino var. Yeteneği göz önüne alındığında büyük bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Bunu zaten kanıtladı. Mbappé bir sonraki Ballon d'Or kazananı olabilir."

Kroos'un emekliliği ile ilgili Ronaldo, "Kişisel olarak coşkuluyum, futbola bağımlıyım, goller atıyorum ve iyi bir seviyede oynuyorum. Herkesin kararına saygı duymalıyız, hepimiz aynı değiliz. Kroos'un kararına saygı duyuyorum çünkü o bir şey yapmak istediğinde bunu yapan bir insan. Bence daha uzun yıllar oynayabilir ama başka planları olabilir ve bu yüzden ona saygı duymak gerekir." ifadelerini kullandı.