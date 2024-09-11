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Giriş Tarihi: 11.9.2024 10:30

ABD Milli Takımı'nda Mauricio Pochettino dönemi

ABD Futbol Federasyonu, erkek milli futbol takımı teknik direktörlüğüne Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino'yu getirdiklerini açıkladı.

İHA
ABD Milli Takımı’nda Mauricio Pochettino dönemi
ABD Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mauricio Pochettino'nun erkek futbol takımı teknik direktörlük görevine getirildiği duyuruldu. Pochettino böylece kariyerinde ilk kez bir milli takımda görev alacak.

52 yaşındaki teknik adam, daha önce Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain ve Chelsea'yi çalıştırdı. Mauricio Pochettino, teknik direktörlük kariyerinde Paris Saint-Germain ile Ligue 1'de şampiyonluk yaşarken aynı zamanda Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı.
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ABD Milli Takımı'nda Mauricio Pochettino dönemi
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