BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan transferde tam isabet

Süper Kupa'daki 5-0'lık Galatasaray zaferiyle sezona giren, ligde ve Avrupa'da firesiz ilerleyen Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat ve siyah beyazlı yönetimin transfer başarısı dikkat çekiyor. Başkan Hasan Arat ve ekibinin göreve başladığı 4 Aralık 2023 tarihinden bu yana 2 farklı transfer dönemi geçildi. Siyah-beyazlılar bu transfer dönemlerinde kadrosuna 12 futbolcu kattı.

RAFA SİLVA BAŞARISI

Ocak 2024'te Ernest Muçi, Al Musrati, Joe Worrall ve Jonas Svensson imza attı. Şu anki yaz döneminde de Rafa Silva, Ciro mmobile, Joao Mario, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Cher Ndour, Can Keleş, Emirhan Topçu geldi. Özellikle Rafa Silva gibi bir yıldız bedelsiz alındı. Giovanni Van Bronckhorst'un ideal ilk 11'inin iskeleti kurulmuş oldu. Kale hariç tüm mevkiilere oyuncu alındı.

GENÇLER VE YILDIZLAR

Transferlerde Beşiktaş, hem genç ve gelecek vadeden isimleri getirdi hem de dünyaca ünlü yıldızlarla anlaştı. 23 yaşındaki Ernest Muçi'ye 10 milyon euro ödendi. Muçi, Avrupa'da birçok kulübün radarında. 23 yaşındaki stoper Emirhan Topçu da Çaykur Rize'den geldi. Kiralık olarak PSG'den gelen Cher Ndour henüz 20 yaşında ve Avrupa'da yakından izleniyor. Rafa Silva, Ciro İmmobile, Joao Mario gibi dünyaca ünlü tecrübeli yıldızlar da yine bu dönem kadroya katıldı. Siyah-beyazlı yönetim yeni transferler kadar gidecek oyuncular için de çaba harcadı. Kadroda düşünülmeyen ve kulübe maaş yükü de getiren birçok isimle yollar ayrıldı. İlk olarak Eric Bailly giderken daha sonra Jackson Muleka, Vincent Aboubakar, Badra Cisse, Omar Colley, Ajdin Hasic, Francisco Montero, Ante Rebic, Valentin Rosier gibi yabancılarla vedalaşıldı ve yabancı kontenjanı için adımlar atıldı.

EN PAHALISI MUSRATI

Beşiktaş'ın son iki transfer döneminde en pahalı hamlesi Al-Musrati oldu. Portekiz'in Braga takımından gelen Libyalı orta saha için 11 milyon euro ödendi. Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde kendini bulan ve ilk 11'e adını yazdıran 28 yaşındaki futbolcu, Atiba Hutchinson sonrası taraftarları heyecanlandırmayı başardı. Aynı dönemde transfer kadar değerli bir yıldız daha kadroda parladı. Semih Kılıçsoy, özellikle Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba gibi deneyimli isimlerle çalışmanın avantajını yaşadı. 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy, A Milli Takım'a kadar yükseldi, EURO 2024'te yer aldı. Bu sezon başında da 17 yaşındaki forvet Mustafa Hekimoğlu parladı. (Fotomaç)