BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sporting’den Joao Mario için 30 milyon Euro’luk dava

Portekiz ekibi Sporting, Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario için Spor Tahkim Mahkemesi yani CAS'a 30 milyon euroluk tazminat için başvuruda bulundu. İtalyan devi İnter tarafından 2016 yılında 40 milyon karşılığında Sporting'den satın alınan Joao Mario'nun 2021 yılında sözleşmesi feshedilmişti. Inter, Lokomotiv Moskova ve Sporting Lizbon'da geçirdiği iki kiralık dönemden sonra Joao Mario'yla yollarını ayırmıştı.

Sözleşmesinin feshedilmesinden sonra Mario Benfica'ya transfer olmuştu. Ancak Sporting, bu feshin sözleşmedeki bir maddeyi, yani Inter'in Joao Mario'yu başka Portekiz takımlarına satamayacağı maddesini aşmak için yaptığını iddia ediyor. Anlaşmaya göre bu maddenin ihlali halinde Inter, Sporting'e 30 milyon Euro tazminat ödeyecekti. Portekiz ekibi de bu 30 milyon Euroyu Inter'den alabilmek için konuyu FIFA'ya taşıdı.

BEŞİKTAŞ DA ÖDEME YAPMAK ZORUNDA KALABİLİR

Fakat FIFA transferin usule uygun olduğuna karar vererek Sporting'in talebini reddetti. Portekizi ekibi de bunun üzerine Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurdu. Sporting ile Inter arasında geçecek Joao Mario davasının ilk duruşması 9 Aralık'ta gerçekleşecek. Eğer dava Sporting aleyhine sonuçlanırsa Beşiktaş'ın da Portekiz kulübüne küçük de olsa bir yetiştirme payı ödemek zorunda kalabilir. (Fanatik)

