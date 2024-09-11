FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni Kanarya Medina'yı anlattı! "Bu paraya değer"

Fenerbahçe, 15 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla Arjantin ekibi Boca Juniors'tan renklerine kattığı Cristian Medina'ya kavuşmak için ocak ayını bekliyor...

Oyuncunun serbest kalma bedelinin ödenmesine rağmen bu transfer için beklenmesine tepkiler olsa da Arjantin Kulübü, Fenerbahçe'ye gösterdiği anlayış nedeniyle teşekkür mesajı yayınladı. Biz de hem on numara hem de orta sahanın sağında görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcuyu Boca Juniors muhabiri Arjantinli Lucas Gatti'ye sorduk. İşte anlattıkları:

"DİKİNE OYNAR, HEP HÜCUMU DÜŞÜNÜR"

"Medina, merkez orta sahada oyunu iki yönlü oynar. Tercihen sağda olmak üzere sağ iç orta saha oyuncusu olarak görev yapabiliyor. Çok iyi top hakimiyeti var. Uzaktan şutları atmaktan kaçınmaz ve isabetli vuruşlar görebilirsiniz. Dikine oynar ve sürekli olarak hücumu düşünür. Boca kulübünün altyapısından doğmuş bir oyuncu olduğu için ortaya koyduğu gelişimle taraftarların sevgilisi oldu. Röportaj vermekten çekinmesine rağmen, basınla ilişkileri iyidir. Her zaman antrenörünün söylediklerine yatkındı ve bu nedenle de hiçbir sorun yaşamadı. Sözleşmesi olduğu için kulüp gitmesini istemedi. 15 milyon Euro onun çıkış şartıydı ve bu paraya değer bir oyuncu."

"MEVKİSİNDEKİ İSİMLER GÜÇLÜ"

Lucas Gatti, Medina'nın Arjantin Milli Takımı'na da göz kırptığını belirtip şunları söyledi:

"Henüz Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni tarafından çağrılmadı ancak dikkate alınıyor. Hocanın geniş listesinde olduğunu biliyoruz. Medina'nın oynadığı pozisyonda çok tecrübeli ve kaliteli isimler olduğu için oynaması zor görünüyor ama gelecek ay kadroya davet alabilir. Paris Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin 23 yaş altı takımında forma giydi.