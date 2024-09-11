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Giriş Tarihi: 11.9.2024 11:26

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'da stopere sürpriz hamle: Wöber

Sol stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Leeds United'ta forma giyen Avusturyalı futbolcu Maximilian Wöber ile ilgileniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da stopere sürpriz hamle: Wöber

Osimhen hamlesi sonrası geçilmesi planlanan 3'lü sistemi en güçlü şekilde oynamak isteyen Galatasaray'da transfer arayışları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar cuma gecesine kadar fırsat bulması durumunda savunmaya sol ayaklı stoper takviyesi yapmak da istiyor. Çok sayıda isimle ilgili fiyat ve performans araştırması yapan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen son ismin Maximilian Wöber olduğu öğrenildi.

BU SEZON 1 MAÇA ÇIKTI
İngiltere'de Championship'te mücadele eden Leeds United'ın kadrosunda yer alan Avusturyalı futbolcu bu sezon sadece 1 kupa maçında 63 dakika görev yapabildi. Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach'ta kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Wöber 2023 yılında Salzburg'tan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. (Takvim)

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GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'da stopere sürpriz hamle: Wöber
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