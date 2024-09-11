GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da stopere sürpriz hamle: Wöber

Osimhen hamlesi sonrası geçilmesi planlanan 3'lü sistemi en güçlü şekilde oynamak isteyen Galatasaray'da transfer arayışları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar cuma gecesine kadar fırsat bulması durumunda savunmaya sol ayaklı stoper takviyesi yapmak da istiyor. Çok sayıda isimle ilgili fiyat ve performans araştırması yapan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen son ismin Maximilian Wöber olduğu öğrenildi.

BU SEZON 1 MAÇA ÇIKTI

İngiltere'de Championship'te mücadele eden Leeds United'ın kadrosunda yer alan Avusturyalı futbolcu bu sezon sadece 1 kupa maçında 63 dakika görev yapabildi. Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach'ta kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Wöber 2023 yılında Salzburg'tan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. (Takvim)

