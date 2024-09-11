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Giriş Tarihi: 11.9.2024 07:22

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan ayrılanlar şov yapıyor

Galatasaray'dan ayrılan Tete, Derrick Köhn, Ndombele ve Kerem Aktürkoğlu gösterdikleri başarılı performansla dikkat çekiyor. Özelikle Kerem, A Milli formayla Uluslar Ligi maçında İzlanda'ya 3 gol atarak izleyenleri kendine hayran bıraktı.

SPOR SERVİSİ
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan ayrılanlar şov yapıyor

Galatasaray'dan ayrılan isimler, gösterdikleri performansla dikkat çekti. Tete, transfer olduğu Panathinaikos'ta 8 maçta 3 gollük katkı verdi. Werder Bremen'e kiralık olarak gönderilen Derrick Köhn de ilk karşılaşmasında asist yapmayı başardı.

Satın alma opsiyonu kullanılmayan Ndombele, Fransa'nın Nice takımında harika performans sergilerken bir kez haftanın takımına seçildi. Geçtiğimiz hafta 12 milyon Euro karşılığında Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, Türkiye formasıyla çıktığı Uluslar Ligi maçında İzlanda karşısında hattrick yaparken Portekizlileri kendine hayran bıraktı.

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan ayrılanlar şov yapıyor
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