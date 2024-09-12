Ali Gültiken: Kartal fırsatları kaçırmaz

- Beşiktaş, Süper Lig'de pazar günü Trabzonspor deplasmanına gidiyor. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?

"Beşiktaş'ın yakaladığı çıkışı, Trabzon'da da devam ettireceğini düşünüyorum. Kendi düzenini sahaya yansıtacaktır. Tabii burada teknik adam stratejileri de önemli hale geliyor. Zor bir deplasman olacak. Şenol hoca, Beşiktaş'ı iyi tanıyan bir isim. Bir yandan kendi önlemlerini alırken diğer yandan da kazanma adına hamlelerini ortaya koymaya çalışacaktır. Çok pozisyon beklentisi değil ama girdiği pozisyonları gol yapabilme beklentisi içindeyim Beşiktaş için. Çünkü çok önemli ve kaliteli isimlere sahip. Bunların yaratacağı pozisyonlar, 3 puan için kritik nokta."

- Şenol Güneş, Trabzonspor'a ne getirir? Bordo-mavililer, tecrübeli hoca ile bir çıkış yakalayabilir mi?



"Mutlaka bir heyecan getirecektir. Şenol hoca ofansif oynayan bir teknik adam, oyun düzenini de değiştirecektir. İlk iç saha maçı derbi ve uzun dönemdir onu ağırlayan Beşiktaş'a karşı oynayacak. O da mutlaka kendi evinde kazanmak isteyecektir. Bu düşünce bence iki takım açısından da pozitif bir oyun ortaya çıkaracaktır."