FENERBAHÇE HABERLERİ: Fener’in Antony umudu

Son olarak Filip Kostic transferini yapan ve sol taraftaki eksiğini kapatan Fenerbahçe, skorer bir hücum jokeri almayı hedefliyor. Ağustos 2022'de 95 milyon Euro'ya Ajax'tan Manchester United'a transfer olan Brezilyalı, ödenen paranın karşılığını veremedi. Kulüp tarihinin en pahalı 2. transferi olan Antony'e karşı taraftarın olumsuz bir bakış açısı var. Yoğun eleştiri altında olan Teknik Direktör Ten Hag da, Antony'e sahip çıkabilecek güce sahip değil.

Dailymail, F.Bahçe'nin Antony transferinin zora girdiğini, oyuncunun Manchester'da kalmak istediğini yazdı. Ancak geçmiş dönemde olduğu kadar süre bulma ihtimali pek yok. Hem taraftar hem kulüp sahipleri, futbolcuya iyi gözle bakmıyor. Avrupa'da transfer pazarının kapanması nedeniyle Süper Lig'den başka gidebileceği yüksek bir arena bulunmuyor. Sarı-Lacivertliler, Dailymail'den gelen olumsuz habere rağmen Antony konusundan vazgeçmiş değil

ManU, 95 milyon Euro yatırım yaptığı futbolcunun düşen değerini yeniden yükseltmesini istiyor. 25 milyon euroya kadar gerileyen Antony, yalnızca kiralık olarak ayrılabilir. Fenerbahçe'nin bonservisiyle alması söz konusu değil. Muhtemel satın alma opsiyonu da 40-50 milyon euro civarında gözüküyor. Bu detaylar çerçevesinde 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan sol ayaklı futbolcunun 1 yıl kiralanması sağlanabilir. Cuma gününe kadar bekleyiş sürecek.