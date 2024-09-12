Fenerbahçe Kulübü, ’2024 yılı Fair Play Altın Şeref Bayrağı Ödülü’ne layık görüldü

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonunun amatör spor branşlarını bünyesinde barındıran, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen ve fair play değerlerini benimsemiş spor kulüplerini ödüllendirmek amacıyla başlattığı 'Şeref Bayrağı' organizasyonunda birinci Fenerbahçe Kulübü oldu. Sarı-lacivertliler, bin 500'e yakın spor kulübünün değerlendirildiği süreç sonunda birinci seçilerek 'Fair Play Altın Şeref Bayrağı'nı 4 yıl boyunca gönderinde dalgalandırmaya hak kazandı.

Fenerbahçe, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sonrasında ilk 'Şeref Bayrağı'na hak kazanmış ve altın yıldızlı bayrağı gönderine çekmişti. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sonrasında da 'Şeref Bayrağı' kazanan sarı-lacivertliler, iki altın yıldızlı bayrağını tesislerinde dalgalandıracak. Fenerbahçe'nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü gümüş, Enka Spor Kulübü'de bronz 'Şeref Bayrağı'nın sahibi oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada ödül törenine dair detayların ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtilirken, "Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe olarak kurulduğumuz ilk günden beri Fair Play ruhuyla gelecek nesillere ilham kaynağı, gelecek kuşaklara sporda fener olmak; aydın ve başarılı sporcular yetiştirmek için Atamızdan aldığımız güç ve vatanımızdan aldığımız sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.