Rıza Çalımbay’dan Emre Mor ve Enis Bardhi açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yaz Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala takıma birkaç takviye daha yapmayı planlıyor. Hatayspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, HT Spor'da katıldığı yayında transfer gündemini değerlendirdi. Rıza Çalımbay, Trabzonspor'dan Enis Bardhi ve Fenerbahçe'den Emre Mor'u transfer etmek istediklerini söyledi.

"İKİSİ DE İSTEDİĞİMİZ OYUNCULAR"

Transfere ilişkin Rıza Çalımbay, "İkisini de istiyoruz. Alınır alınmaz bir şey diyemiyorum. Özellikle Emre Mor'u istedik. Çok şeyler katabileceğini düşünüyorum. Cumaya kadar transfer devam ediyor. İkisi de istediğimiz isimler. 2-3 tane transfer yetiyor şu an" açıklamasında bulundu.