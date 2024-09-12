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Giriş Tarihi: 12.9.2024 10:44

Rıza Çalımbay'dan Emre Mor ve Enis Bardhi açıklaması

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Enis Bardhi ve Emre Mor'u kadrolarına katmak istediklerini söyledi. Çalımbay, "Cumaya kadar transfer devam ediyor. İkisi de istediğimiz isimler" ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay’dan Emre Mor ve Enis Bardhi açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yaz Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala takıma birkaç takviye daha yapmayı planlıyor. Hatayspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, HT Spor'da katıldığı yayında transfer gündemini değerlendirdi. Rıza Çalımbay, Trabzonspor'dan Enis Bardhi ve Fenerbahçe'den Emre Mor'u transfer etmek istediklerini söyledi.

"İKİSİ DE İSTEDİĞİMİZ OYUNCULAR"
Transfere ilişkin Rıza Çalımbay, "İkisini de istiyoruz. Alınır alınmaz bir şey diyemiyorum. Özellikle Emre Mor'u istedik. Çok şeyler katabileceğini düşünüyorum. Cumaya kadar transfer devam ediyor. İkisi de istediğimiz isimler. 2-3 tane transfer yetiyor şu an" açıklamasında bulundu.

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Rıza Çalımbay'dan Emre Mor ve Enis Bardhi açıklaması
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