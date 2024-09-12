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Giriş Tarihi: 12.9.2024 15:59 Son Güncelleme: 12.9.2024 16:08

Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Elazığ FK, 12 Bingölspor'u 2-0'la geçti

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda 23 Elazığ FK, 12 Bingölspor’u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

İHA
Ziraat Türkiye Kupası’nda 23 Elazığ FK, 12 Bingölspor’u 2-0’la geçti
Hakemler: Onur Can Dolğun, Emrah Altındağ, Osman Korkmaz
23 Elazığ FK: Eren Yılmaz, Güray Fırat, Boran Tütünci (Haluk Hakan dk. 72), Burak Kaan Sezgin (Ahmet Yağız dk. 72), Berke Gürbüz (Eren Taştan dk. 68), Sedat Peker (Koray Ege Sağım dk. 88), Muhammed Kavaklı, Fatih Onay, Batuhan Beştaş, Hüseyin Akın Aydın (Resul Karakoyun dk. 88), Haktan Yüce
12 Bingölspor: Oğuzhan Çelik, Muhammet Serdar Yazıcı (Savaş Oday dk. 63), Ali Aydın, Burak Sürmeli, Bilal Çebi, İsmail Palta (Osman Ersöz dk. 71), Muhammed Altunbay (Serbay Yağız dk. 63), Özgen Erdem, Muhammed Burak Çelik, Ruhi Yıldız (İdris Ömer dk. 63), Batuhan Aktaş (Eray Aktaş dk. 77)
Goller: Berke Gürbüz (dk. 43), Sedat Peker (dk. 57) (23 Elazığ FK)
Sarı kartlar: Koray Ege Sağım (23 Elazığ FK), Özgen Erdem, Muhammed Burak Çelik, Ali Aydın, Eray Aktaş, Osman Ersöz (12 Bingölspor)

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Elazığ FK, 12 Bingölspor'u 2-0'la geçti
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