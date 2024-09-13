25 milyon €’luk yıldız Ankaragücü’nde

Bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Ankaragücü kadrosuna Dortmund'dan takviye yaptı. Sezona Şanlıurfa galibiyeti ile başlayıp ardından Erzurum ile Ümraniye yenilgileri alan sarılacivertliler son hafta İstanbulspor'u devirmişti. Sezona Mert Çetin, Kevin Varga, Mahmut Tekdemir, Renat Dadashov, Dorin Rotariu
gibi flaş transferlerle giren başkent ekibi son hamlesini de sol beke yaptı. Alman kulübü Dortmund'dan ayrılan 31 yaşındaki Nico Schulz ile anlaşmaya varan Ankaragücü, dün 31 yaşındaki oyuncuya resmi imza attırdı.
Bundesliga kariyerinde toplam 162 maçta sahaya çıkan ve 5 gol-16 asistlik katkı sağlayan deneyimli oyuncu dün 2 yıllık sözleşme imzaladı. Dortmund, Nico Schulz'u 2019 yılında 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'den transfer etmişti.