25 milyon €’luk yıldız Ankaragücü’nde

Bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Ankaragücü kadrosuna Dortmund'dan takviye yaptı. Sezona Şanlıurfa galibiyeti ile başlayıp ardından Erzurum ile Ümraniye yenilgileri alan sarılacivertliler son hafta İstanbulspor'u devirmişti. Sezonagibi flaş transferlerle giren başkent ekibi son hamlesini de sol beke yaptı.Bundesliga kariyerinde toplam 162 maçta sahaya çıkan ve 5 gol-16 asistlik katkı sağlayan deneyimli oyuncu dün 2 yıllık sözleşme imzaladı.