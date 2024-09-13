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Giriş Tarihi: 13.9.2024 09:15

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'yi yanlış yazınca Medina transferi gecikti

Boca Juniors Sportif Direktörü Marcelo Delgado, Cristian Medina'nın transferinde gönderdiği e-postada "Fenerbahçe" yerine "Fenerbahche" yazınca resmi imza gecikti.

SPOR SERVİSİ
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’yi yanlış yazınca Medina transferi gecikti

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Medina'da transferin hatalı e-posta nedeniyle resmiyete kavuşmadığı iddia edildi.

Arjantin basınında çıkan haberde Boca Juniors'un sportif direktörü Marcelo Delgado'nun gönderdiği e-postada "Fenerbahçe" yerine "Fenerbahche" yazdığı bu nedenle de belgenin F.Bahçe'ye ulaşmadığı iddia edildi. 22 yaşındaki oyuncu için F.Bahçe 15 milyon Euro ve %20 sonraki satıştan bedel karşılığında anlaşmaya varmıştı.

MERT MÜLDÜR GÖREVE
Bu arada antrenmanda sakatlanan Bright Osayi-Samuel'in dönüşünün 2 haftayı bulacağı öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak G.Saray maçına yetişmesinin zor olduğu ve bu süreçte Mert Müldür'ün sağ bekte olması bekleniyor.

AMRABAT SAHADA
Öte yandan orta sahada uzun süren arayışların ardından bir dünya yıldızı Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan F.Bahçe'de gözler de dün yapılan antrenmanda Faslı oyuncunun üzerindeydi. Deneyimli isim, ilk kez çıktığı antrenmanda göz doldururken teknik direktör Jose Mourinho da oyuncuyla yakından ilgilendi.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'yi yanlış yazınca Medina transferi gecikti
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