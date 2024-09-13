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Giriş Tarihi: 13.9.2024 22:18

Garry Rodrigues, Sivasspor'da

Ankaragücü ile sözleşmesini fesheden Garry Rodrigues, Sivasspor'a transfer oldu.

DHA
Garry Rodrigues, Sivasspor’da

Sivasspor, sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile anlaşmaya vardı. Rodrigues, kendisini 1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

27 Kasım 1990'da Rotterdam'da dünyaya gelen Yeşil Burun Adaları asıllı sporcu, futbola Spartaan altyapısında başladı. Ardından Feyenoord, Real SC, Rostocker, Boshuizen, ADO Den Haag, FC Dordrecht, Levski Sofia, Elche CF, PAOK, Al-Ittihad forması giydi. Rodrigues, ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe ve son olarak da MKE Ankaragücü'nde oynadı.

Kariyerinde 384 maça çıkan Rodrigues, 77 kez gol sevinci yaşarken, 73 kez de asist yaptı. (DHA)

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Garry Rodrigues, Sivasspor'da
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