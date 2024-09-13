Göztepe’den Datro Fofana bombası

Göztepe yönetimi, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı. Yunanistan temsilcisi AEK'nın da ilgilendiği Fofana'yı kadorsuna dahil eden Göztepe, golcü transferini noktalamış oldu. Fofana'ya yapılacak sözleşmeye, "Ocak ayında çağırılırsa gidebilir" maddesi de koyulacağı kaydedildi.

İlk olarak Norveç'in Molde takımında vitrine çıkan genç oyuncu, 2022-2023 sezonun devre arasında Chelsea'ye transfer oldu. Ertesi sezonunun ilk yarısında Almanya'nın Union Berlin takımına kiralanan Fofana, Bundesliga'da 12 müsabakaya çıkıp 1 gol attı. Union Berlin formasını o sezon Şampiyonlar Ligi'nde de terleten oyuncu 4 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.

Fofana, 2023-2024 sezonun devre arasında ise İngiltere Premier Lig'de Burnley'e gitti. Burnley takımında 15 maça çıkıp 4 gol atan Fofana yaz döneminde Chelsea'ye geri döndü. Fildişi Sahili Milli Takım'ında da 2 maçta boy gösteren Fofana geleceğin önemli golcülerinden biri olarak gösteriliyor. İskenderunspor'dan kaleci Emircan Seçgin'i de renklerine bağlayan Göztepe, sezon başında kadrosuna dahil ettiği Ekrem Kılıçarslan'ı ise 1'inci Lig ekibi Esenler Erokspor'a kiraladı.