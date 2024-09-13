TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon’da Gift Orban için kritik gün

Transfer sezonunun son gününde Trabzonspor, çok istediği Gift Orban'ı kadrosuna katmak için mesaisine yoğun bir şekilde devam ediyor. Kontenjanda yer açmak için 3 farklı oyuncuya gelen teklifleri değerlendiren Trabzonspor Yönetim Kurulu, oyuncuları ise takımdan ayrılmaya henüz ikna edemedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bardhi'yi istediklerini ısrarla dile getirirken, tecrübeli oyuncunun bunu kabul etmediği kaydedildi. Eğer Trabzonspor yabancı kontenjanında son gün de yer açamazsa, Gift Orban'ın satın alma opsiyonlu kiralık transferi gerçekleşmeyecek.