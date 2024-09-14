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Giriş Tarihi: 14.9.2024 16:58 Son Güncelleme: 14.9.2024 17:23

İngilizler, Osimhen'i canlı takip edecek!

Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray bugün evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Cimbom'un yeni transferi Victor Osimhen'in bu maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. İngiliz scoutların bu maçta Nijeryalı yıldızı takip edeceği belirtildi.

İngilizler, Osimhen’i canlı takip edecek!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

OSIMHEN'E CANLI TAKİP

Perşembe günü İstanbul'a gelen Osimhen, sarı-kırmızılı takımla sadece iki idmana çıkabildi. Milli takımından hazır dönen Osimhen, Rizespor maçında kadroda olacak. Nijeryalı yıldızın ilk 11'de başlayıp başlamayacağına maç saatinde karar verileceği ancak hazır olması durumunda sahada olacağı öğrenildi. İngilizlerin dev kulüpleri, bu maçta Osimhen'in performansını canlı olarak takip ettirecek.

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İngilizler, Osimhen'i canlı takip edecek!
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