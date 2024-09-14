İngilizler, Osimhen’i canlı takip edecek!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

OSIMHEN'E CANLI TAKİP

Perşembe günü İstanbul'a gelen Osimhen, sarı-kırmızılı takımla sadece iki idmana çıkabildi. Milli takımından hazır dönen Osimhen, Rizespor maçında kadroda olacak. Nijeryalı yıldızın ilk 11'de başlayıp başlamayacağına maç saatinde karar verileceği ancak hazır olması durumunda sahada olacağı öğrenildi. İngilizlerin dev kulüpleri, bu maçta Osimhen'in performansını canlı olarak takip ettirecek.