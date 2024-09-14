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Giriş Tarihi: 14.9.2024 20:48

Nottingham Forest, 55 yıl sonra Liverpool'u deplasmanda yendi

İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest, Liverpool'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 55 yıl sonra rakibinin sahasında galibiyet sevinci yaşadı.

İHA
Nottingham Forest, 55 yıl sonra Liverpool’u deplasmanda yendi

Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, Anfield'da ile Nottingham Forest ile karşılaştı. Sezona 3 maçta 3 galibiyet alarak başlayan ve kalesini gole kapatan Kırmızılar, ilk yarıda bir topu direkten dönerken girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. 72. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran Liverpool, skor üretemedi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sezona Teknik Direktör Arne Slot yönetiminde başlayan Liverpool, ilk yenilgisini bu maçta aldı ve 9 puanda kaldı. Nottingham Forest ise 4 maç sonunda puanını 8'e yükseltti.

Anfield'da son olarak 1969 yılında galibiyet elde eden Nottingham ekibi 55 yıl sonra bir ilke imza attı.

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Nottingham Forest, 55 yıl sonra Liverpool'u deplasmanda yendi
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