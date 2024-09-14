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Giriş Tarihi: 14.9.2024 16:19

Nuri Şahin'in takımı Dortmund maç fazlasıyla lider!

Teknik direktör Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund dün evinde Heidenheim'ı konuk etti. Maçta üstün taraf olan Dortmund, rakibin 4-2 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Nuri Şahin’in takımı Dortmund maç fazlasıyla lider!

Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, Almanya Bundesliga'da maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-siyahlılar, sahasında Heidenheim'ı 4-2 mağlup etmeyi başardı. Dortmund'un gollerini Donyell Malen, Karim Adeyemi (2) ve penaltıdan Emre Can kaydetti.

Ligdeki iki karşılaşmasını da kazanan rakibine çelme takan Dortmund, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 7'ye yükseltti. Geçen sezon Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Şahin, Alman hocanın ayrılığının ardından takımın başına geçmişti.

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Nuri Şahin'in takımı Dortmund maç fazlasıyla lider!
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