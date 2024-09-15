Çorum, Malatya’yı farklı geçti

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda farklı mağlup etti. Malatya Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 31. dakikada Verheydt, 38'de penaltıdan Ferhat Yazgan, 55'te Avounou ve 85. dakikada Ahmetcan Köse'nin bulduğu gollerle 4-0 yendi. Bu sonuçla Çorum puanını 6'ya yükseltirken henüz puan yüzü göremeyen Yeni Malatya ise ilk hafta maçtan çekildiği için -3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Çorum evinde Kocaelispor'u, Y.Malatya ise deplasmanda Manisa FK'yı ağırlayacak. Diğer sonuçlar: Bandırma- Amed SK: 0-1, İstanbul-Ümraniye: 3-0, Sakarya-Ş.Urfa: 2-0.