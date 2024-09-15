Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Kanarya derbiye moralli gitmek istiyor! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu...
Giriş Tarihi: 15.9.2024 16:01 Son Güncelleme: 15.9.2024 16:08

SON DAKİKA | Kanarya derbiye moralli gitmek istiyor! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Galatasaray maçına moralli gitmek isteyen sarı-lacivertli takım hata yapmak istemiyor. Zorlu karşılaşma saat 17:00'de başlayacak. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı öncesi 11'ler de belli oldu.

SON DAKİKA | Kanarya derbiye moralli gitmek istiyor! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ilk 11’leri belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe bugün deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Galatasaray maçı öncesi hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli takım bu maçı kazanmak ve derbi haftasına moralli girmek istiyor.

11'LER BELLİ OLDU

Saat 17:00'de başlayacak olan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı öncesi 11'ler belli oldu.

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Brekalo, Mortadha, Da Costa.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri

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SON DAKİKA | Kanarya derbiye moralli gitmek istiyor! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu...
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