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Giriş Tarihi: 16.9.2024 01:27

Trabzonspor'dan açıklama: "Banza'ya yapılan ırkçı söylemleri kınıyoruz"

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanan maç sonrası Simon Banza'ya ırkçılık yapıldığını ve gerekli hukuki adımlarım atılacağını duyurdu.

Trabzonspor’dan açıklama: Banza’ya yapılan ırkçı söylemleri kınıyoruz

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş ile oynadığımız maç sonrası futbolcumuz Simon Banza'ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı nitelikteki paylaşımları şiddetle kınıyoruz.

Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz.

Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyor, bu çirkin saldırıya karşı futbolcumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."

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Trabzonspor'dan açıklama: "Banza'ya yapılan ırkçı söylemleri kınıyoruz"
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