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Giriş Tarihi: 16.9.2024 16:38

Ahlatçı Çorum, Yeni Malatya'yı 4'ledi

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi.

AA
Ahlatçı Çorum, Yeni Malatya’yı 4’ledi
Yeni Malatyaspor 0 - 4 Ahlatcı Çorum FK

Stat: Aktepe
Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Samet Özkul

Yeni Malatyaspor: Abdussamed Dumlu, Emircan Bayrakdar, Alperen Arslan, Erşan Yaşa, Yiğit Ulaş (Dk. 46 Mehmet Güneş), Berat Yaman, Ferhat Canlı, Atakan Müjde (Dk. 70 Enes Savucu), Cengizhan Akgün (Dk. 75 Umut Tanış), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 46 Burak Efe Yaz), Nuri Fatih Aydın (Dk. 75 Kerem Altunışık)
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Erkan Kaş (Dk. 82 Atila Turan), Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 82 Hasan Ege Akdoğan), Atakan Akkaynak, Avounou (Dk. 57 Boudjemaa), Eren Karadağ (Dk. 70 Suat Kaya), Verheydt (Dk. 69 Ahmethan Köse)

Goller: Dk. 31 Verheydt, Dk. 38 Ferhat Yazgan (Penaltıdan), Dk. 55 Avounou, Dk. 85 Ahmethan Köse (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kart: 45+6. Verheydt (Ahlatcı Çorum FK)

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Ahlatçı Çorum, Yeni Malatya'yı 4'ledi
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